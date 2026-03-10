Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season στη Euroleague

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει μπροστά ματς στο Μονακό
Μια εβδομάδα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός πήγε στην έδρα της Παρί και έκανε… επίδειξη δύναμης, επικρατώντας με 104-87 και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στη Euroleague στο 20-10.

Το “διπλό” στο Παρίσι έφερε τον Ολυμπιακό σε θετικό ρεκόρ και εκτός Ελλάδας (7-8), ενώ παράλληλα του δίνει σημαντική ψυχολογία ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο (12.03.2026, 20:00), σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη μάχη της τετράδας. Ένα ματς στο οποίο οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στον πάγκο τους τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να “κλειδώσει” το πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs, στις αγωνιστικές που απομένουν, για την ολοκλήρωση της regular season.

Η βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας:

31η αγωνιστική: Μονακό-Ολυμπιακός (13/03, 20:30)

14η αγωνιστική – εξ αναβολής: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17/03, 21:15)

32η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Μπασκόνια (19/03, 21:15)

33η αγωνιστική: Βαλένθια-Ολυμπιακός (24/03, 21:30)

35η αγωνιστική: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός (03/04 21:00)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15)

37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός (09/04, 21:05)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

