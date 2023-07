Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης μπορεί να είναι τερματοφύλακας, ωστόσο δεν είναι κοινό μυστικό πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αθλητικό παίκτη, κάτι που φρόντισε να το δείξει στην πρόσφατη προπόνηση του Ολυμπιακού, με τον ίδιο να πετυχαίνει ένα τρομερό γκολ.

Συγκεκριμένα η επίσημη σελίδα των «ερυθρόλευκων» στο twitter θέλησε να ανεβάσει ένα video από την προπόνηση των τερματοφυλάκων στην προετοιμασία του συλλόγου στην Αυστρία, με τον Πασχαλάκη να κλέβει την παράσταση, αφού κατάφερε να πετύχει ένα ιδιαίτερα δύσκολο γκολ, το οποίο δεν είναι υπερβολή να πούμε πως θα το ζήλευαν ακόμα και οι εξτρέμ της ομάδας.

Κάπως έτσι ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας, τελείωσε υποδειγματικά μια σέντρα που ήρθε προς το μέρος του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και τον ίδιο να πετυχαίνει ένα τέρμα με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Throw 🔙 from our goalkeepers’ training in Austria! 🔴⚪ pic.twitter.com/bxPzsDlbko