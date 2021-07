Τόμας Βάτσλικ, Αγκιμπού Καμαρά και τώρα… Αλγκασίμ Μπα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τρίτη απόκτηση παίκτη μέσα στην ημέρα.

Ημέρα… ενίσχυσης για την Ολυμπιακό η Τρίτη (13.07.2020). Μετά τις ανακοινώσεις των Τόμας Βάτσλικ και Αγκιμπού Καμαρά, οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν δικό τους και τον Αλγκασίμ Μπα.

Ο 19χρονος επιθετικός από τη Γουινέα υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς.

Η σχετική ανακοίνωση…

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλγκασίμ Μπα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Ο άσος από τη Γουινέα γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2002 και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο 19χρονος αγωνιζόταν στη Ρενεσάνς από τη Γουινέα πριν αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ενώ μέχρι τώρα στην καριέρα του έχει κληθεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του.”

Αλγκασίμ Μπα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Algassime Bah! 🔴⚪ #Olympiacos #Transfer #Welcome #AlgassimeBah #WelcomeBah #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/VwgBRnTcys

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Αλγκασίμ Μπα! / Algassime Bah is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #Transfer #Welcome #AlgassimeBah #WelcomeBah #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/PdLxxXlSBe