Ολυμπιακός: Χωρίς Φορτούνη αλλά με Μπρούμα στη Λαμία (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Λαμία στη 12η αγωνιστική της Superleague, με τον Πέδρο Μαρτίνς να αφήνει εκτός αποστολής του Φορτούνη και Βινάγκρε.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν ενοχλήσεις και στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού για το παιχνίδι στη Λαμία. Αντίθετα, επέστρεψε ο Μπρούμα από τον τραυματισμό του και βρέθηκε στην αποστολή για το ματς.

Με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία (Κυριακή 15:00, novasports1HD).

Ο κ. Πέδρο Μαρτίνς γύμνασε τους παίκτες του και αμέσως μετά ανακοίνωσε την αποστολή, που αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή: Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Ραφίνια, Μπα, Σισέ, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Χολέμπας, Εμβιλά, Ανδρούτσος, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Πέπε, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούμα, Ραντζέλοβιτς, Τιάγκο Σίλβα, Βρουσάι, Κάιπερς, Σουντανί, Ελ Αραμπί.

