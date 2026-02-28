Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε, Ορτέγκα και Κλέιτον οι ερυθρόλευκοι στις Σέρρες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών για το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ο Ποντένσε
Ο Ποντένσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό (01/03/26, 16:00) και ο Ντάνιελ Ποντένσε έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό τους Φρανσίσκο Ορτέγκα και Κλέιτον, λόγω του περιορισμού των θέσεων στους ξένους. Ο Ντάνιελ Ποντένσε ένιωσε ενοχλήσεις και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στις Σέρρες.

Οι Πειραιώτες καλούνται να πάρουν τη νίκη κόντρα στον ουραγό της βαθμολογίας της Super League για να μείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας και να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 

Οι εκλεκτοί των Πειραιωτών: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.

