Έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού για τον πρώτο –εκτός έδρας- ημιτελικό του με τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό ημιτελικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα (07.04.2021 / 18:00), στο Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός αποστολής του Πέδρο Μαρτίνς έμεινε ξανά ο Ματιέ Βαλμπουενά (δεν έπαιξε κόντρα στην ΑΕΚ), έχοντας ενοχλήσεις από κόπωση.

Στις επιλογές του Πορτογάλου τεχνικού δεν βρίσκεται ούτε ο Μάριο Βρουσάι. Την ίδια στιγμή, επιστρέφει στην αποστολή ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ (δεν ήταν στην 22άδα του ματς στο ΟΑΚΑ).

Η αποστολή

Σα, Κρίστινσον, Τζολάκης, Ανδρούτσος, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Τιάγκο Σίλβα, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Μπρούμα, Φορτούνης, Κάιπερς, Χασάν, Ελ Αραμπί.

