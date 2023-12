Ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής της ποδηλασίας, Ρόαν Ντένις, συνελήφθη στην Αυστραλία με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του και επίσης ποδηλάτριας, Μελίσα Χόσκινς.

Ο Ντένις φέρεται να παρέσυρε και να σκότωσε την Χόσκινς έξω από το σπίτι της και κατηγορείται για τη δολοφονία της, μέσω επικίνδυνης οδήγησης και χωρίς την απαραίτητη προσοχή, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα.

Ο 33χρονος Αυστραλός είναι διάσημος αθλητής στην πατρίδα του, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στο άθλημά του, καθώς είχε κατακτήσει και δύο ολυμπιακά μετάλλια, το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

