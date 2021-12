Η Πολωνή Ολυμπιονίκης, Γιολάντα Ογκάρ Χιλ αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα της, όταν αποφάσισε να αποκτήσει παιδί με την επί χρόνια σύντροφό της, Τσούτσι Χιλ.

Η αθλήτρια της ιστιοπολοΐας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για την Πολωνία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά όπως και οι περισσότεροι ομοφυλόφιλοι στη χώρα, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, που αφορούν ακόμη και νομοθεσίες εις βάρος τους.

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μεταδώσει τον φόβο στους ανθρώπους», ανέφερε σχετικά η ίδια η Ογκάρ Χιλ στο AP, μετά την απόφασή της να μετακομίσει στην Μαγιόρκα, ώστε να μεγαλώσει εκεί το παιδί της, με την Ισπανοβρετανίδα σύζυγό της, η οποία είναι σκηνοθέτιδα στο επάγγελμα.

