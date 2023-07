Ο Ονς Τζαμπέρ νίκησε με ανατροπή την Αρίνα Σαμπαλένκα, προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon και θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που θα κερδίσει ένα Grand Slam, μετά από δυο ανεπιτυχείς προσπάθειες. Κόντρα στην Βοντρούσοβα για το “μεγάλο” τρόπαιο.



Για δεύτερη σερί χρονιά, η Ονς Τζαμπέρ κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Wimbledon. Η τενίστρια από την Τυνησία επικράτησε με ανατροπή της Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-7 (5), 6-4, 6-3 και θα βρεθεί στον τρίτο της τελικό Grand Slam (το 2022 ήταν φιναλίστ στο US Open), έχοντας σαν στόχο να γίνει η πρώτη γυναίκα αραβικής καταγωγής που θα σηκώσει ένα Major τουρνουά.

Η Τυνήσια, παρότι βρέθηκε να χάνει με 1-0 στα σετ (6-7) και στο δεύτερο δέχτηκε πρώτη μπρέικ από την Λευκορωσίδα, δεν το έβαλε κάτω πήρε τρία συνεχόμενα game, ισοφάρισε σε 1-1 και στο decider με 6-3 έφτασε στο 2-1.

Η Σαμπαλένκα ήταν το μεγάλο φαβορί, είχε την ευκαιρία όταν προηγήθηκε με 4-2 στο δεύτερο σετ να φτάσει στο 2-0, ωστόσο, ήταν πολύ νευρική και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο Grand Slam μέσα στη σεζόν, μετά το Australian Open που είχε πάρει στην Μελβούρνη.

ONS-TOPPABLE @Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y