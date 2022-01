Ο Βίτορ Περέιρα απολύθηκε μετά από μόλις έξι μήνες στη Φενέρμπαχτσε, αλλά το όνομά του βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του προπονητή της Έβερτον στην Premier League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν ικανοποίησε ούτε στον Ολυμπιακό, μένοντας στον πάγκο του για λίγους μήνες το 2015, όμως στην Αγγλία τον θέλουν ανάμεσα στα φαβορί για την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος και αποχώρησε πρόσφατα από τα “ζαχαρωτά”.

Το γεγονός έχει φέρει όμως αντιδράσεις από την πλευρά των οπαδών και μάλιστα έκαναν και γκράφιτι εναντίον του στο γήπεδο. «Περέιρα έξω, Λάμπραντ μέσα», αναγράφεται σε αυτό, με τους φίλους της Έβερτον να δείχνουν την προτίμησή τους στον πρώην προπονητή της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ.

🪧 “Pereira out. Lampard in”



Some Everton fans are protesting against the clubs board and showing their feelings about the potential new manager pic.twitter.com/8kawHA21Iv