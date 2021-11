Η ρεπόρτερ του «ODG Toscana», Γκρέτα Μπεκάλια, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση -και όχι μόνο- από οπαδούς της Φιορεντίνα, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ που έκανε για αθλητική εκπομπή και μάλιστα ενώ βρισκόταν στον “αέρα”.

Η Ιταλίδα δημοσιογράφος μιλούσε στο μικρόφωνο έξω από το γήπεδο, μετά τον αγώνα των “Βιόλα” με την Έμπολι και ένας από τους οπαδούς την χτύπησε στα οπίσθια, ενώ αρκετοί ακόμη την έσπρωξαν και έκαναν χειρονομίες στην κάμερα.

Στα social media της Ιταλίας όμως, έχει προκαλέσει σάλο και η αντίδραση του δημοσιογράφου που βρισκόταν στο πλατό της εκπομπής, ο οποίος και ζήτησε απλώς από τον κάμεραμάν να “κόψει” την εικόνα. «Μην το παίρνεις αυτό στην κάμερα», αρκέστηκε να πει απλώς, την ώρα που η Μπεκάλια συνέχιζε να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της.

Solidarietà a @BeccagliaGreta che ieri, mentre svolgeva il suo lavoro, ha subito delle molestie in diretta. Meglio non commentare il “non te la prendere” che si sente in sottofondo. pic.twitter.com/O4EiqDDcZX