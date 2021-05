Συνεχίζεται η κόντρα των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τους ιδιοκτήτης της ομάδας, την οικογένεια Γκλέιζερ και μάλιστα πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ υπήρξαν διαδηλώσεις εναντίον τους, μέσα κι έξω από το Ολντ Τράφορντ.

Η συμμετοχή των Αμερικανών στη European Super League φαίνεται ότι ήταν η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους φίλους των “κόκκινων διαβόλων”, ο οποίοι πιέζουν πλέον για την αποχώρησή τους από τη διοίκηση της ομάδας.

“Το θέμα δεν είναι μόνο η ESL, πρέπει να φύγουν οι Γκλέιζερ” ανέφεραν οι διαδηλωτές στο Ολντ Τράφορντ που έκαναν και… ντου για να βρεθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, λίγες μόνο ώρες πριν το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (18:30 LIVE από το newsit.gr).

One of the protesters outside Manchester United stadium Old Trafford says the protest “isn’t just about the European Super League”, adding that the Glazer family, which has controlled the club since 2005, “need to go”.



