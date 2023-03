Ο τερματοφύλακας Ούγκο Μάρκες της Πέτρο Ατλέτικο από την Αγκόλα, δέχθηκε επίθεση από οπαδό στα τελευταία λεπτά της ήττας της ομάδας του με 2-0 από την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα στο Αφρικανικό Champions League το Σάββατο (11.03).

Λήψη πίσω από το τέρμα δείχνει έναν οπαδό να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο και να φτάνει στον Μάρκες, και μετά να λέει κάτι στον τερματοφύλακα πριν τον σπρώξει.

Οι δυο τους αντάλλαξαν μια σειρά από γροθιές πριν επέμβουν οι άντρες ασφαλείας και οι συμπαίκτες του Μάρκες και ο οπαδός απομακρυνθεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο τερματοφύλακας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά λίγο αργότερα. Ο οπαδός αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

No jogo do Petro de Luanda vs Wydad, ontem, um adepto invadiu o campo no finalzinho do jogo para tirar satisfações com o GR Hugo Marques. O Petro perdeu 2-0 e alguns adeptos atribuem a culpa dos golos ao GR angolano. pic.twitter.com/nR9yeksy56