Οπαδός στη Γερμανία έβγαλε το onfield review από την πρίζα για να μη δει ο διαιτητής φάση για πέναλτι στην οθόνη

Η τελική απόφαση “έπεσε” στους διαιτητές του VAR
Οπαδός της Πρόισεν Μίνστερ προσπάθησε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, προκειμένου ο διαιτητής να μη δει στην οθόνη του onfield review μια φάση για πέναλτι υπέρ της Χέρτα.

Ο οπαδός αυτός έφτασε στο σημείο να βγάλει την πρίζα της οθόνης, ώστε να μη δει ο διαιτητής το πέναλτι που κέρδισε η Χέρτα! Το VAR έστειλε τον ρέφερι να τσεκάρει ο ίδιος τη φάση και εκείνη τη στιγμή ένας κουκουλοφόρος οπαδός πήδηξε από την κερκίδα και μέσα σε δευτερόλεπτα τράβηξε την πρίζα του onfield review.

Ο διαιτητής δήλωσε “κώλυμα” και τελικά η απόφαση πέρασε αποκλειστικά στο VAR, το οποίο υπέδειξε την παράβαση, με τη Χέρτα να το εκμεταλλεύεται και να φτάνει τελικά στη νίκη με 2-1.

