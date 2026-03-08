Οπαδός στη Γερμανία έβγαλε το onfield review από την πρίζα για να μη δει ο διαιτητής φάση για πέναλτι στην οθόνη

Οπαδός της Πρόισεν Μίνστερ προσπάθησε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, προκειμένου ο διαιτητής να μη δει στην οθόνη του onfield review μια φάση για πέναλτι υπέρ της Χέρτα.

Ο οπαδός αυτός έφτασε στο σημείο να βγάλει την πρίζα της οθόνης, ώστε να μη δει ο διαιτητής το πέναλτι που κέρδισε η Χέρτα! Το VAR έστειλε τον ρέφερι να τσεκάρει ο ίδιος τη φάση και εκείνη τη στιγμή ένας κουκουλοφόρος οπαδός πήδηξε από την κερκίδα και μέσα σε δευτερόλεπτα τράβηξε την πρίζα του onfield review.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sabotage de la VAR



Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l’arbitre de voir les images à l’écran.

Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

Ο διαιτητής δήλωσε “κώλυμα” και τελικά η απόφαση πέρασε αποκλειστικά στο VAR, το οποίο υπέδειξε την παράβαση, με τη Χέρτα να το εκμεταλλεύεται και να φτάνει τελικά στη νίκη με 2-1.