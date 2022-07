Ο Άαρον Ράμσεϊ δεν κατάφερε να δείξει την ποιότητά του στη Γιουβέντους, αλλά μετά το δανεισμό του στη Ρέιντζερς επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι στην ομάδα του Τορίνο.

Το γεγονός δεν… χαροποίησε ιδιαίτερα τους οπαδούς της Γιουβέντους και ένας από αυτούς το έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, ξεγελώντας μάλιστα τον ίδιο τον Ράμσεϊ.

Την ώρα που αυτός υπέγραφε αυτόγραφα, τον έβαλε να υπογράψει και ένα χαρτί που έγραφε “Λύση Συμβολαίου”, με το σχετικό video να γίνεται φυσικά viral.

A Juve fan outside J Medical made Ramsey sign a paper that says “contract termination” 😂pic.twitter.com/zgAIPxPXYC