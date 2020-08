Πήραν το ντέρμπι της Ανατολής! Ο Γιάννης ΑΝτετοκούνμπο έκανε… σπουδαία πράγματα στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Σέλτικς (119-112), στο restart του ΝΒΑ μετά από 3,5 μήνες.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Σέλτικς (119-112) στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα του «Greek freak» ανέβασε το ρεκόρ της στο 54-12 και έκανε ένα ακόμα βήμα για το κορυφαίο ρεκόρ της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε double-double έχοντας 36 πόντους (7/12 βολές, 13/17, δίποντα, 1/3 τρίποντα), 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη σε μόλις 32 λεπτά στο παρκέ.

Ο Κρις Μίντλετον με 18 και ο Μπρουκ Λόπεζ με 14 πόντους στήριξαν τον Έλληνα άσο. Τα “Ελάφια” έπαιξαν χωρίς Μπλέντσο και Κόνατον.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 22, ο Γκόρντον Χέιγουορντ με 17 και ο Κέμπα Γουόκερ με 16 πόντους ξεχώρισαν απ τους Σέλτικς, ωστόσο ο Τζέισον Τέιτουμ έμεινε στους 5 με 2/18 σουτ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-25, 64-58, 87-87, 119-112

ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Μίντλετον 18 (6/20 σουτ, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Αντετοκούνμπο 36 (13/17 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/12 βολές, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη), Μπρουκ Λόπεζ 14 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 μπλοκ), Μάθιους 9 (2), ΝτιΒιντσέντζο 10 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χιλ 7 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ιλιασόβα 7 (1), Μπράουν 3 (6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Ρίμπιν Λόπεζ 9 (1), Κόρβερ 6 (2), Γουίλσον

ΣΕΛΤΙΚΣ (Στίβενς): Τέιτουμ 5 (2/18 σουτ, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιγουορντ 17 (6/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τάις 13 (2 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Μπράουν 22 (3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γουόκερ 16 (3), Γουαναμέικερ 14 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σμαρτ 23 (3), Καντέρ 2, Οτζελέγε, Γουίλιαμς

