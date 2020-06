Την ώρα που ο Κώστας Σλούκας δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο στη Φενέρμπαχτσε, υπάρχει όργιο φημών για ραντεβού στα γραφεία των αδερφών Αγγελόπουλων και συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ακολούθησαν διαψεύσεις… απ’ όλες τις πλευρές.

Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες, σχετικά με τη πιθανή συμφωνία του Κώστα Σλούκα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κώστας Σλούκας (έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε) βρέθηκε στα γραφεία των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού και οι δύο πλευρές έδωσαν τα… χέρια για τριετές συμβόλαιο.

Λίγη ώρα μετά, ακολούθησε διάψευση του εκπροσώπου του Σλούκα. Με “τιτίβισμα” στον προσωπικό του λογαριασμό, ο Πάνος Καπάζογλου τόνισε πως ο πελάτης του έχει ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και πως δεν έχει βρεθεί σε διαπραγματεύσεις με καμία άλλη ομάδα.

«Με όλο τον σεβασμό στους εργαζόμενους του Τύπου, τους δημοσιογράφους, θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι ο Κώστας Σλούκας έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε και δεν διαπραγματεύεται με καμία ομάδα παγκοσμίως», ανέφερε ο εκπρόσωπος του παίκτη.

Διάψευση υπήρξε και από την πλευρά των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρξε ραντεβού με τον παίκτη, αλλά ούτε και συμφωνία.

Ο Σλούκας ακόμα δεν έχει κάτσει στο ίδιο… τραπέζι με τους ανθρώπους της Φενέρμπαχτσε, την ώρα που έχει ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φύγει από την ομάδα, δεν θα παραμείνει ούτε αυτός.

Την τελευταία σεζόν, ο Έλληνας γκαρντ είχε 11.6 πόντους από 48% στο δίποντο, 42% στο τρίποντο και 94% στις βολές, μαζί με 2.8 ριμπάουντ, 6.1 ασίστ ανά 29:03 συμμετοχής σε 25 αγώνες της Euroleague.

With huge respect to the work of all sport media, websites, free lancers, I would like to repeat once again that Kostas Sloukas is under contract with @FBBasketbol and has not been involved on any kind of negotiations with any club in the world