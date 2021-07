Η μεταγραφή του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο στον ΠΑΟΚ φαίνεται να “ναυαγεί”. Αυτό υποστηρίζουν, τουλάχιστον, οι Ιταλοί.

Σύμφωνα με το «Sportitalia», υπάρχει οριστική διακοπή στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Τζιοβίνκο.

Οι Ιταλοί θεωρούν πως ο 34χρονος μεσοεπιθετικός δεν θα έρθει στην Ελλάδα για τον Δικέφαλο του Βορρά, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις δεν πάγωσαν απλά αλλά έχουν καταλήξει σε ναυάγιο, με τη Βενέτσια να “φλερτάρει” και πάλι με τον Τζιοβίνκο.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική απόφαση του Ιταλού άσου, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.

Sebastian Giovinco has suddenly abandoned his negotiations with PAOK and will not be joining the Greek club, claim reports in Italy, so Venezia are back in the running https://t.co/UcnESXdy7d #PAOK #AlHilal #Venezia #SerieA #SerieATIM