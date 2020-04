Την απόφαση να μην επανεκκινήσει το πρωτάθλημα της Eredivisie πήραν οι Ολλανδοί, με τη σεζόν να λήγει χωρίς πρωταθλητή και χωρίς υποβιβασμούς και προβιβασμούς. Ποιοι παίρνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε επίσημα, μετά από πολύωρη τηλεδιάσκεψη με τις ομάδες του πρωταθλήματος, πως η σεζόν 2019-20 λήγει οριστικά για φέτος, χωρίς πρωταθλητής, υποβιβασμούς και προβιβασμούς.

Έτσι για πρώτη φορά μετά το 1945 θα μπει παύλα σε σεζόν του ολλανδικού πρωταθλήματος, καθώς δεν απονεμήθηκε τίτλος. Μετά από 25 αγωνιστικές Άγιαξ και Άλκμααρ ισοβαθμούσαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 56 βαθμούς ο καθένας.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια δόθηκαν με βάση την κατάταξη όπως έχει προκύψει ως τώρα -σύμφωνα και με τις υποδείξεις της UEFA πάνω σε αυτό το ζήτημα- με τον Άιαντα να παίρνει το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League και την Άλκμααρ λόγω χειρότερης διαφοράς τερμάτων να οδηγείται στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Φέγενορντ, Αϊντχόφεν και Βίλεμ θα είναι στο ερχόμενο Europa League, με την Ουτρέχτη να μένει εκτός παρ’ ότι απείχε μόλις 3 βαθμούς από τη Βίλεμ, έχοντας ένα ματς λιγότερο και καλύτερη διαφορά τερμάτων!

Ντε Χάαγκ και Βάλβαϊκ γλίτωσαν τον υποβιβασμό, ενώ στον αντίποδα Καμπούρ και Ντε Γκράαφσαπ θα συνεχίσουν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη δεύτερη κατηγορία παρ’ ότι ήταν κοντά στην άνοδο.

