Όταν ο χρόνος πάγωσε στο Μάντσεστερ – 60 χρόνια από την τραγωδία του Μονάχου

Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 1958, μια μέρα η οποία θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην μνήμη των φιλάλθλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όχι μόνο.

Οκτώ παίκτες της ομάδας έχασαν τη ζωή τους, όταν το αεροπλάνο που μετέφερε πίσω στην πατρίδα την αποστολή τους, συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ριμ του Μονάχου.

Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη στις 15:04 τοπική ώρα, κατά την τρίτη προσπάθεια απογείωσης, λόγω χιονοθύελλας. Το αεροπλάνο δεν μπόρεσε να πάρει ύψος και συνετρίβη σ’ ένα χωράφι δίπλα στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα 23 από τους 43 επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

Ο τερματοφύλακας Χάρυ Γκρεγκ, κατάφερε να διατηρήσει τη συνείδηση του μετά τη συντριβή. Μέσα στον φόβο του για μια ενδεχόμενη έκρηξη, άρπαξε δύο συμπαίκτες του, τον Μπόμπι Τσάρλτον και τον Ντένις Βάιολετ και τους έσυρε έξω. Ο δεξιός ακραίος Τζόνι Μπέρρυ επέζησε επίσης από το ατύχημα, αλλά η βλάβη που υπέστη τελείωσε πρόωρα την καριέρα του. Στον Μπάσμπι δεν δόθηκε μεγάλη ελπίδα επιβίωσης από τους γιατρούς του Μονάχου. Όμως, ανένηψε εκ θαύματος και τελικά βγήκε από το νοσοκομείο, έχοντας περάσει πάνω από δύο μήνες εκεί.

