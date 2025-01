Ουάσινγκτον: Ζευγάρι Ρώσων πρώην παγκόσμιων πρωταθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ στο αεροπλάνο που συνετρίβη

Οι Ρώσοι πρωταθλητές και προπονητές του καλλιτεχνικού πατινάζ Γεβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ επέβαιναν στο αεροπλάνο της American Airlines που συνετρίβη κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι Σισκόβα και Ναούμοφ, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, είχαν κερδίσει το 1994 ως ζευγάρι το παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, το ζευγάρι κέρδισε πολλά βραβεία και διακρίσεις σε διάφορες παγκόσμιες διοργανώσεις. Αφού αποσύρθηκαν το 1998, η Σισκόβα και ο Ναούμοφ ξεκίνησαν να εργάζονται ως προπονητές και έκτοτε ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

