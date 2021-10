Του… έσβησε τα φώτα. Απίθανη τάπα από τον Τζάρελ Μπράντλεϊ στον Όγκνιεν Γιάραμαζ, στην αναμέτρηση Ούνικς Καζαν – Μπάγερν Μονάχου, για την 3η αγωνιστική στη Euroleague.

“Δεν θα περάσει κανείς”. Με αυτό το σχόλιο η Euroleague συνόδεψε το video με την μεγαλοπρεπέστατη τάπα του Μπράντλεϊ της Ούνικς Καζάν στον Γιάραμαζ της Μπάγερν.

None shall pass! ✋@jstuntbrantley rejects it big time!@unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/l90eNRyDTd