Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν 2-3: Δυο αυτογκόλ έφτιαξαν την πρόκριση των Βαυαρών στους «8» του Κυπέλλου

Η Μπάγερν πήρε μια δύσκολη πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Γερμανίας
Δύο αυτογκόλ της Ουνιόν Βερολίνου βοήθησαν στην Μπάγερν Μονάχου να πάρει την εκτός έδρας νίκη με 3-2 και να βρεθεί στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γερμανίας.

Το αυτογκόλ του Ανσά στο 12΄έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού την Μπάγερν Μονάχου, που στο 24΄διπλασίασε τα τέρματά της με τον Χάρι Κέιν και πήρε νέο “δώρο” από τους γηπεδούχους, με αυτογκόλ του Λέιτε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Σκόρερ και των δύο τερμάτων των “πρωτευουσιάνων” ήταν ο Αυστριακός, Λέοπολτν Κέρφελντ, ο οποίος μείωσε σε 2-1 στο 40′ με εκτέλεση πέναλτι και σε 3-2 με τον ίσιο τρόπο.

Πολύ εύκολο έργο απέναντι στη Ντάρμστατ (Β’ κατηγορίας) είχε και η Φράιμπουργκ στην έδρα της, όπου με το πέναλτι του Γκρίφο στο 42′ και το γκολ του Χέλερ στο 60′, από ασίστ του σκόρερ του 1-0, πήρε χωρίς να… ιδρώσει την πρόκριση για τους “8” της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του DFB-Pokal

Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 6-1

Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 1-2

Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1

Λειψία-Μαγδεμβούργο 3-1

Μπόχουμ-Στουτγκάρδη 0-2

Φράιμπουργκ-Ντάρμστατ 2-0

Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Αμβούργο-Χόλσταϊν Κίελ 3/12

