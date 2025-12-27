Ουντινέζε – Λάτσιο 1-1: Βαθμός για τους γηπεδούχους με buzzer beater γκολ

Την ευκαιρία να πάρει μία τεράστια νίκη, που θα την έφερνε σε απόσταση αναπνοής από την 6η θέση (τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο στα προκριματικά του Conference League) έχασε η Λάτσιο, μέσα στην έδρα της Ουντινέζε.
Οι γηπεδούχοι έσωσαν την “παρτίδα” στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με το γκολ του Ντέιβις, με το τελικό 1-1 να “σφραγίζει” το Ουντινέζε – Λάτσιο 1-1.
Για τους “λατσιάλι” του Μαουρίτσιο Σάρι είχε ανοίξει το σκορ ο 34χρονος Ουρουγουανός μέσος, Ματίας Βεσίνο, μετά από ασίστ του Καντσελιέρι.
Κάπως έτσι, η Λάτσιο ανέβηκε στους 24 βαθμούς και ενδέχεται να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ η Ουντινέζε έφτασε τους 22 πόντους.
Αποτελέσματα και σκόρερ για την 17η αγωνιστική της Serie A
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0
(48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3
(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2
(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1
(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)