Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο με την κατάρρευσή του την ώρα του αγώνα στο Κατάρ, αλλά οι γιατροί του έσωσαν τη ζωή, μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Οι συμπαίκτες του στην Αλ Γουάκρα λοιπόν, τους υποδέχθηκαν μέσα σε αποθέωση και με pasillo στον επόμενο αγώνα της ομάδας, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ειδικά στην περίπτωση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Τα ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν πάντως, ότι το δικό του ρόλο έπαιξε μαζί με τους γιατρούς και ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Χάμες Ροντρίγκες, που ήταν ο πρώτος που έτρεψε να βοηθήσει τον Κουλιμπαλί, όταν έπεσε στο χορτάρι.

James Rodríguez was one of the first players to aid Al-Wakrah’s Ousmane Coulibaly when he suffered a heart attack during Saturday’s game against Al-Rayyan.



Both clubs celebrated medical staff who helped save Coulibaly’s life 🙏



(via @QSL_EN) pic.twitter.com/Owj1qY0QUa