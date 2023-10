Η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Ένα Μουντιάλ…απλωμένο σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους

H FIFA έκανε επίσημα γνωστό τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 θα φιλοξενηθεί σε τρεις ηπείρους και έξι χώρες, με τους τρεις πρώτους αγώνες να φιλοξενούνται σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη και τους υπόλοιπους από την Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.

«Μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλες τις συνομοσπονδίες και δεδομένης της σημασίας του εορτασμού της εκατονταετηρίδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το συμβούλιο της FIFA έλαβε βασικές αποφάσεις σχετικά με την υποβολή προτάσεων και τη διοργάνωση της εκατονταετηρίδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2030 κατά τη συνεδρίασή του τηλεδιάσκεψη από την έδρα της FIFA», ανέφερε η παγκόσμια ομοσπονδία και συνέχισε:

«Το 2030, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA θα ενώσει τρεις ηπείρους και έξι χώρες, προσκαλώντας ολόκληρο τον κόσμο να συμμετάσχει στον εορτασμό του όμορφου παιχνιδιού, της εκατονταετηρίδας και του ίδιου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA. Το συμβούλιο της FIFA συμφώνησε ομόφωνα ότι η μοναδική υποψηφιότητα θα είναι η συνδυασμένη πρόταση του Μαρόκου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, η οποία θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση το 2030. Επιπλέον, έχοντας λάβει υπόψη το ιστορικό πλαίσιο του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου, το συμβούλιο της FIFA συμφώνησε περαιτέρω ομόφωνα να φιλοξενήσει μια μοναδική τελετή εορτασμού της εκατονταετηρίδας στην πρωτεύουσα της χώρας, Μοντεβιδέο, όπου το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA έλαβε χώρα το 1930, καθώς και τρεις αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη αντίστοιχα.»

Ινφαντίνο: «Το 2030, θα έχουμε ένα μοναδικό παγκόσμιο αποτύπωμα»

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε: «Σε έναν διχασμένο κόσμο, η FIFA και το ποδόσφαιρο ενώνονται. Το συμβούλιο της FIFA, που εκπροσωπεί ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, συμφώνησε ομόφωνα να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του οποίου η πρώτη έκδοση έγινε στην Ουρουγουάη το 1930, με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Ως αποτέλεσμα, μια γιορτή θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Αμερική και τρεις χώρες της Νότιας Αμερικής – Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη – θα διοργανώσουν από έναν αγώνα η καθεμία για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2030. Ο πρώτος από αυτούς τους τρεις αγώνες θα διεξαχθεί φυσικά στο στάδιο εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο μυθικό Estádio Centenário του Μοντεβιδέο, ακριβώς για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA. Το συμβούλιο της FIFA συμφώνησε επίσης ομόφωνα ότι η μόνη πρόταση για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2030 θα είναι η κοινή του Μαρόκου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Δύο ήπειροι – Αφρική και Ευρώπη – ενώθηκαν όχι μόνο σε μια γιορτή του ποδοσφαίρου αλλά και στην παροχή μοναδικής κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής. Τι σπουδαίο μήνυμα ειρήνης, ανεκτικότητας και ένταξης. Το 2030, θα έχουμε ένα μοναδικό παγκόσμιο αποτύπωμα, τρεις ήπειροι – Αφρική, Ευρώπη και Νότια Αμερική – έξι χώρες – Αργεντινή, Μαρόκο, Παραγουάη, Πορτογαλία, Ισπανία και Ουρουγουάη – θα καλωσορίσουν και θα ενώσουν τον κόσμο ενώ θα γιορτάσουν μαζί το όμορφο παιχνίδι, το εκατονταετηρίδα και το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».

Αίρεται η τιμωρία των εθνικών ομάδων U-17 της Ρωσίας

Μετά την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 να επιτραπεί και πάλι η συμμετοχή των ρωσικών αντιπροσωπευτικών ομάδων νέων σε επίπεδο κοριτσιών και αγοριών U-17, το συμβούλιο της FIFA ενέκρινε την επέκταση αυτής της απόφασης στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA U-17 και Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA U-17, αίροντας έτσι την αναστολή των ομάδων από τη Ρωσία που συμμετέχουν σε αυτά τα τουρνουά. Αυτό εξαρτάται από το εάν αυτές οι ομάδες παίζουν με το όνομα “Football Union of Russia” αντί “Russia”, απουσία της εθνικής τους σημαίας, του εθνικού τους ύμνου, της εθνικής τους ομάδας και εξοπλισμού, και αντ’ αυτού παίζουν με ουδέτερα χρώματα.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος της νοτιοαμερικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας (CONMEBOL) Αλεξάντρο Ντομίνγκες , είχε επιβεβαιώσει ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, λέγοντας επίσης ότι η Αργεντινή, η Ουρουγουάη και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν τους τρεις εναρκτήριους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της εκατονταετηρίδας.



