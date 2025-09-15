Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Αποκλεισμός για Φραντζεσκάκη, Ματζουράνη και Ζάλτο – Εκτός τελικού και η Αδαμοπούλου

Το υψηλό επίπεδο στον προκριματικό της σφυροβολίας δεν άφησε πολλά περιθώρια στους δύο Έλληνες αθλητές του β΄ γκρουπ, Φραντζεσκάκη και Ζάλτο που πάλεψαν, όμως, δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης και ο Κώστας Ζάλτος ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους με 75,43 μ. και 73,96 μ, αντίστοιχα για να καταλάβουν την 15η και 20η θέση στο σύνολο των δύο γκρουπ.

Αμφότεροι ξεκίνησαν σχετικά νωθρά τον αγώνα τους, αλλά βελτιώθηκαν στη συνέχεια σε έναν αγώνα όμως όπου εννέα αθλητές πέτυχαν τα όρια και τρεις συμπλήρωσαν την 12άδα. Ο Φραντζεσκάκης ξεκίνησε τον αγώνα με 73,41 μ., ήταν άκυρος στη δεύτερη και στην τρίτη και τελευταία του βολή, όπως πολλές φορές έχει κάνει στο παρελθόν, σημείωσε την καλύτερη επίδοση. Ο αθλητής έμεινε για μόλις 50 εκ. εκτός τελικού σε μια χρονιά, όπου αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμών και δεν του επέτρεψαν να κάνει τον προγραμματισμό του όπως θα ήθελε.

“Ήξερα πως θα χρειαστώ μια βολή κοντά στο φετινό μου ρεκόρ. Προσπαθούσα να πετύχω τη μεγάλη βολή από την πρώτη προσπάθεια, ωστόσο είχα στο μυαλό μου και αρκετές διορθώσεις πάνω στην προσπάθεια, που με βοηθούν στην προπόνηση, και δεν ήταν τόσο αυτοματοποιημένη η κίνηση. Είχα να αγωνιστώ ενάμιση μήνα και αυτό με μπλόκαρε.

Δεν πήγε κάτι πολύ στραβά, ήμουν καλά, χωρίς ενοχλήσεις, σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση. Η χρονιά γενικά είχε διάφορα προβλήματα. Στην τρίτη βολή μπήκα με στόχο το όριο, δεν σκέφτηκα το κάτι λιγότερο. Γενικά αντιδρώ στις τελευταίες βολές. Θέλω του χρόνου να διεκδικήσω κάτι καλύτερο από την έκτη θέση που έχω ήδη σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Επίσης, θέλω να είμαι στα Ultimate Games”, είπε από την πλευρά του ο Φραντζεσκάκης.

Ο Ζάλτος μπήκε στον αγώνα με 73,21 μ. συνέχισε με 73,80 μ. και όπως και ο συναθλητής του πέτυχε τη καλύτερη επίδοση στην τελευταία του βολή (73,96 μ.). Ο Ζάλτος έκλεισε έτσι μια επιτυχημένη χρονιά στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο NCAA και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ.

“Βολή με βολή έβρισκα ρυθμό. Επειδή δεν είχαμε κανέναν αγώνα τον Αύγουστο, με απορρύθμισε λιγάκι. Στην προπόνηση έκανα τις ίδιες βολές. Αν είχα τον ρυθμό του αγώνα, θα μπορούσα να πετύχω δύο μέτρα παραπάνω. Ψυχικά και σωματικά ήμουν έτοιμος γι’ αυτόν τον αγώνα. Ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Είχα στο πλάνο μου να γυρίσω στην Αμερική για να κάνω προπόνηση με τον προπονητή μου και από εκεί να πάω στο Τόκιο, κάτι που δεν έγινε λόγω βίζας, με αποτέλεσμα να είμαι μεγάλο διάστημα μόνος μου, ενώ δεν κατάφερα να βρω αγώνες τον Αύγουστο.

Φέτος ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου, απλώς στο τέλος της ήρθε μια καμπή που θεωρώ ήταν φυσιολογική. Η προπόνησή μου το 2026 θα προγραμματιστεί διαφορετικά. Φέτος, λόγω των υποχρεώσεων, χρειάστηκε να φορμαριστώ πολλές φορές· του χρόνου θα έχω τον μεγάλο στόχο και τους αγώνες που θα προηγηθούν”, δήλωσε ο Κώστας Ζάλτος.

Ο Άγγελος Μαντζουράνης, από την πλευρά του, δεν κατάφερε να βρει την βολή που θα ήθελε και θα τον έστελνε στον τελικό της Τρίτης στην πρώτη του συμμετοχή σε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο 21χρονος αθλητής ήταν έγκυρος μόνο στην πρώτη του βολή που ήταν 70,94 μ. μακριά από τις φετινές του επιδόσεις και κατέλαβε την 34η θέση στο σύνολο. Ο αθλητής έβγαλε άκυρη τη δεύτερη βολή που ήταν κάτω από 70 μ. και ήταν άκυρος στην τρίτη του προσπάθεια. Ο νεαρός πήρε τις πρώτες του εμπειρίες σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση, σε μια χρονιά που πέτυχε μεγάλες βολές και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στον τελικό του NCAA.

Ο Μαντζουράνης στη διάρκεια της προετοιμασίας στο Μισάτο ταλαιπωρήθηκε τόσο από ενοχλήσεις στο γόνατο από το πολύωρο ταξίδι από τις ΗΠΑ, όσο και από μια ίωση που τον κατέβαλε αρκετά.

“Δεν πήγε όπως ήθελα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχα κάποιες αναποδιές και ήξερα πως δεν ήταν εύκολα να πιάσω τα πολλά μέτρα. Σήμερα προσπάθησα να βγάλω ότι είχα. Τεράστια σεζόν χρειάζομαι ξεκούραση, δε θέλω να δω βάρη, σφύρες. Μόνο ξεκούραση και αποκατάσταση. Κρατάω μόνο α λάθη που έκανα και οδήγησαν στις αναποδιές, ώστε να μην τα κάνω σε άλλο αγώνα. Ήταν δύσκολο ταξίδι, 13 ώρες πτήσεις, 14 ώρες διαφοράς ώρας”, είπε ο αθλητής στη μεικτή ζώνη.

Ο προκριματικός της σφυροβολίας ήταν εξαιρετικός με εννέα αθλητές να έχουν επιδόσεις πάνω από τα 76,50 μέτρα. Ο Καναδός ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Έθαν Κάτσμπεργκ ήταν ο μόνος που ξεπέρασε τα 80,00 μ., καθώς στην πρώτη του προσπάθεια πέτυχε 81,85 μέτρα.

Την παρουσία της στη διοργάνωση ολοκλήρωσε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, που μετείχε στον προκριματικό του επί κοντώ. Η νεαρή ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στα 4,25 μ., ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 4,45 μ., επίδοση κοντά στο φετινό της 4,46 μέτρα.

Ο προκριματικός του επί κοντώ έγινε χωρίς την παρουσία της Μόλι Κοντερί, που αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Η Ελληνίδα κατέλαβε την 24η θέση.

“Θεωρώ ότι ήταν μια κακή μέρα. Γενικότερα, αυτή τη χρονιά δυσκολευόμουν, όπως είχα ξαναπεί, σε τεχνικό επίπεδο. Στις τελευταίες προπονήσεις, όμως, το είχα ξαναβρεί. Ένιωθα καλά και ήμουν πολύ αισιόδοξη για τον αγώνα μου. Σήμερα, όμως, δεν βγήκε. Αυτό είναι, προχωράμε.

Παρ’ όλα αυτά, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πλέον μοιράζεσαι ανάμεσα στις μεγάλες διοργανώσεις. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ. Θέλω να δουλέψω περισσότερο, ώστε του χρόνου να καταφέρω να ξαναβρεθώ σε μια μεγάλη διοργάνωση —και, κυρίως, να παρουσιαστώ βελτιωμένη”, είπε η αθλήτρια.