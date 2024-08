Παγκόσμιο σοκ για τον Λάζαρ Τζούκιτς που πνίγηκε σε αγώνα CrossFit – Οι τελευταίες αναρτήσεις πριν την τραγωδία στο Τέξας

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 29 ετών άφησε ο Λάζαρ Τζούκιτς. Ο Σέρβος αθλητής του crossfit βρήκε τραγικό θάνατο στους αγώνες CrossFit Games στο Τέξας, καθώς πνίγηκε κατά την διάρκεια αγώνα κολύμβησης. Το προφίλ του εκλιπόντος αθλητή.

Τραγική εξέλιξη είχε αγώνας CrossFit στο Τέξας των ΗΠΑ, με έναν αθλητή από τη Σερβία να χάνει τη ζωή του αφού εξαφανίστηκε κάτω από το νερό λίγο πριν τον τερματισμό. Ο λόγος για τον Λάζαρ Τζούκιτς, ο οποίος πνίγηκε κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, με τη σορό του να εντοπίζεται μια ώρα μετά την άφιξη των πρώτων δυτών στην περιοχή.

«Το CrossFit είναι βαθιά θλιμμένο για τον θάνατο ενός συμμετέχοντος των CrossFit Games κατά την διάρκεια αγώνα κολύμβησης. Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Λάζαρ Τζούκιτς. Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές της πόλης Φορτ Γουόρθ του Τέξας», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r