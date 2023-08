Άσχημα ξεκινάει η σεζόν για τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού ο Κέβιν Ντε Μπρόινε φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά και θα χρειαστεί να μείνει για μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, υποστηρίζοντας ότι ο Ντε Μπρόινε “θα μείνει εκτός για μερικούς μήνες”.

Ο ηγέτης των “Πολιτών” αναμένεται μάλιστα να χάσει το υπόλοιπο της χρονιάς για την ομάδα του και να επιστρέψει πια το 2024, σε μία τρομακτική απώλεια για την πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης.

Pep Guardiola: “Kevin de Bruyne’s injury is serious one. He will be out for a few months”. 🚨🔵 #MCFC



“We have to decide in the next days on surgery but for sure we lose Kevin for some time”. pic.twitter.com/F2sAcD5ERz