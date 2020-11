“Πάγωσαν” στην Μπαρτσελόνα με Φατί (pic)

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ανσού Φατί στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Ρήξη μηνίσκου υπέστη ο ταλαντούχος άσος των Καταλανών.

Ο Ανσού Φατί αντικαταστάθηκε από τον Λιονέλ Μέσι στο ημίχρονο του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις. Ο Ρόναλντ Κούμαν έβγαλε τον 18χρονο άσο, καθώς υπέστη τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της καριέρας του.

Στη φάση όπου κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Αϊσά Μαντί, ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη του έσω μηνίσκου του αριστερού γονάτου, όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Το σίγουρο είναι ότι η Μπαρτσελόνα χάνει έναν από τους καλύτερους παίκτες της στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Φατί είναι ο πιο σταθερός παίκτης και πρώτος της σκόρερ, με πέντε γκολ (και τέσσερις ασίστ) σε δέκα παιχνίδια.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P