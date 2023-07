H Αλίζ Κορνέ ηττήθηκε από την κάτοχο του τίτλου στο Wimbledon, Έλενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ [6-2, 7-6(2)], παρά την εξαιρετική της εμφάνιση στο δεύτερο σετ.

Η Ριμπάκινα χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να πάρει τη νίκη, αλλά και έναν τραυματισμό της Κορνέ, η οποία και “πάγωσε” το κοινό στο Wimbledon λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Με το σκορ στο 5-5 στο δεύτερο σετ, η Γαλλίδα τενίστρια έπεσε με ανατριχιαστικό τρόπο στο χορτάρι και ξέσπασε σε κραυγές. Έδειξε μάλιστα να πονάει πολύ, αλλά αφού δέχθηκε ιατρική βοήθεια, επέστρεψε στο κορτ και ολοκλήρωσε τον αγώνα, κερδίζοντας το χειροκρότημα.

First Muchova and now Cornet! How many more players needs to get injured for you guys to realize grass is not a tennis surface? #Wimbledon pic.twitter.com/s5jK3310kx