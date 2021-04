Viral έγινε ένα παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας, καθώς οι ποδοσφαιριστές εκμεταλλεύτηκαν μία διακοπή του για να φάνε μέσα στο γήπεδο.

Με το ραμαζάνι να έχει ξεκινήσει για τους μουσουλμάνους στη γειτονική χώρα, πολλοί παίκτες είναι αναγκασμένοι να αγωνίζονται νηστική, γεγονός που δεν τους βοηθάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Έχοντας τη δυνατότητα να τρώνε μόνο σε συγκεκριμένες ώρες, οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν συχνά… εναλλακτικές, όπως το να… δειπνήσουν στους πάγκους των ομάδων τους, όπως έκαναν και οι παίκτες της Γκιρεσουνσπόρ.

On Tuesday, a match in the Turkish second division was paused so players could break their fast during Ramadan.



