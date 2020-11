Παίκτες της Άρσεναλ “έπαιξαν” μπουνιές στην προπόνηση

Η Άρσεναλ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν στην Premier League και η κατάσταση στα αποδυτήριά της φαίνεται ότι μυρίζει “μπαρούτι” με το πρώτο επεισόδιο μεταξύ παικτών της να είναι γεγονός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αγγλικής ιστοσελίδας, ο Νταβίντ Λουίζ επιτέθηκε στον Ντάνι Θεμπάγιος και μάλιστα τον γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα ο Ισπανός να γεμίσει με αίματα και να αποχωρήσει από την προπόνηση.

Με την επέμβαση των ψυχραιμότερων όμως, η κατάσταση φέρεται να εκτονώθηκε, με τους δύο ποδοσφαιριστές να απολογούνται και το περιστατικό να ανήκει στο παρελθόν, τουλάχιστον μέχρι… νεωτέρας.

Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh