Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν δημιουργήσει μία υπερομάδα για φέτος, όμως ένας από τους βασικούς τους δεν φαίνεται να μένει και μετά το καλοκαίρι στην ομάδα.

Ο Ντένις Στρέντερ αποκτήθηκε ως αντικαταστάτης του Ρόντο και έχει “κλειδώσει” τη θέση του πόιντ γκαρντ στην ομάδα, αλλά σύμφωνα με ρεπόρτερ του ESPN απέρριψε 84 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 73 εκατ. ευρώ) για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για τέσσερα ακόμη χρόνια.

Η πρόθεση των Λέικερς να τον παραχωρήσουν με ανταλλαγή στους Τορόντο Ράπτορς για τον Κάιλ Λάουρι, ίσως να σχετίζεται με την υπόθεση του “όχι” του Γερμανού στους “λιμνανθρώπους”.

