Η Λάνα Ρόουντς έχει αποσυρθεί από την καριέρα της ως ηθοποιός ταινιών ερωτικού περιεχομένου και πρόσφατα έγινε μητέρα, με τον πατέρα του παιδιού της να αποκαλύπτεται ότι είναι παίκτης του NBA.

Με την ίδια τη Ρόουντς να παραμένει ίσως η πιο δημοφιλής πορνοστάρ σε όλο τον κόσμο, η αποκάλυψη προκάλεσε σάλο ειδικά στις ΗΠΑ, καθώς εκείνη προσπάθησε να κρατήσει κρυφό το γεγονός.

Ο πρώην σύντροφός της όμως, Μάικ Μάιλακ, στο podcast Impaulsive, που κάνει μαζί με τον αθλητή του WWE, Λόγκαν Πολ, είπε ότι «η Λάνα είναι μια χαρά, έχει και ένα παιδί με έναν σταρ του ΝΒΑ». Ο Πολ είπε μάλιστα στη συνέχεια και το όνομά του, αλλά με… μπιπ και δεν ακούστηκε τίποτα.

Η Λάνα Ρόουντς πάντως είχε συνδεθεί παλαιότερα με τον Μπλέικ Γκρίφιν, ενώ η ίδια είχε αποκαλύψει ότι είχε βγει και ένα… βαρετό ραντεβού με τον Κέβιν Ντουράντ.

