Ο πρώην παίκτης των Ατλάντα Χοκς και νυν των Νιου Γιορκ Νικς, Μπράντον Γκούντγουιν φέρεται να υποστήριξε ότι έπαθε θρόμβωση μετά το εμβόλιο για τον κορονοϊό και η ομάδα του στο NBA τους ζήτησε να αποκρύψει το γεγονός.

Η είδηση έχει γίνει viral στις ΗΠΑ από ομάδες αντιεμβολιαστών, αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός γκαρντ έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου αναφέρει ότι δεν ξέρει αν συνέβη από το εμβόλιο ή από το γεγονός ότι είχε κολλήσει κορονοϊό.

Απέφυγε πάντως να επιβεβαιώσει ότι τα “γεράκια” προσπάθησαν να τον… φιμώσουν για το θέμα. “Δεν έχω κάποια ιστορία να πω. Δεν ήταν κάτι που ήθελα να βγει εκεί έξω. Αρρώστησα. Ίσως ήταν το εμβόλιο ίσως ήταν ο κορονοϊό, δεν είμαι ειδικός. Αλλά είμαι καλά και είμαι υγιής και πρόκειται να παίξω ξανά. Αρρώστησα τον Απρίλιο και ανάρρωσα σε μερικές εβδομάδες. Είναι κάτι παλιό, παρακαλώ αφήστε με ήσυχο…”

I don’t have a story. That wasn’t something I wanted to get out there. I got sick. Maybe it was the vaccine maybe it was covid idk I’m not a expert. But I’m fine, and I’m healthy and about to play. https://t.co/I5w1BCOOgd — Brandon Goodwin (@goodysav) October 14, 2021

I got sick in April and recovered in a couple weeks. This is old please leave me alone lol — Brandon Goodwin (@goodysav) October 15, 2021