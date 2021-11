Η παίκτρια της Παρί Σεν Ζερμέν, Αμινάτα Ντιαλό, συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από τις γαλλικές Αρχές καθώς φαίνεται πως πλήρωσε αγνώστους προκειμένου να προκαλέσουν μόνιμη σωματική βλάβη σε συμπαίκτριά της!

Μία απίστευτη ιστορία έφερε στο φως της δημοσιότητας η γαλλική εφημερίδα «L’Equipe» που αποκάλυψε πως η παίκτρια της ποδοσφαιρικής ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν, Αμινάτα Ντιαλό, συνελήφθη σήμερα (10/11) το πρωί με μία πολύ βαριά κατηγορία.

Συγκεκριμένα κατηγορείται πως πλήρωσε αγνώστους ώστε να επιτεθούν στη συμπαίκτριά της στην Παρί και την εθνική Γαλλίας, Κέιρα Χαμραουί! Αναφέρεται πως την Πέμπτη (4/11) άγνωστοι επιτέθηκαν στη Χαμραουί στη μέση του δρόμου, κρατώντας σιδερόβεργες δύο και την χτύπησαν.

Στόχος ήταν η Χαμραουί να χτυπηθεί τόσο άσχημα που δεν θα μπορούσε πια να αγωνιστεί ποτέ ξανά, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα έμενε εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα και η Ντιαλό ήλπιζε πως έτσι θα έπαιρνε τη θέση στο αρχικό σχήμα. Η Παρί Σεν Ζερμέν με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι η Ντιαλό βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης στο αστυνομικό τμήμα των Βερσαλλιών και αναμένονται νεότερα για την υπόθεσή της.

«Από την Πέμπτη το βράδυ, ο σύλλογος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου της ομάδας γυναικών. Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεργάζεται με την Αστυνομία των Βερσαλλιών στην προσπάθεια της τελευταίας να διαλευκάνει την υπόθεση. Ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα μελετήσει τη στάση που θα κρατήσει» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

PSG midfielder Aminata Diallo has been arrested in connection with an attack on her PSG team-mate Kheira Hamraoui.