Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια υγείας του Πάμπλο Λάσο, με τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέφει σπίτι του.

Ο Πάμπλο Λάσο σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε τυχερός ‘που η ζωή του έδωσε μια προειδοποίηση (!), ενώ πρόσθεσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάμπλο Λάσο το απόγευμα της Κυριακής (05.06.2022) υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε Μονάδα εντατικής Θεραπείας.

Στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης τον αντικαθιστά προσωρινά ο βοηθός του Τσους Ματέο, ενώ σύμφωνα με τους Ισπανούς, δεν αποκλείεται Ο Λάσο να επιστέψει στον πάγκο της Ρεάλ στους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος (σε περίπτωση που προκριθεί η Ρεάλ).

Το ποστάρισμα του Πάμπλο Λάσο

«Επέστρεψα σπίτι μου και νιώθω πολύ καλά. Ήμουν τυχερός που η ζωή μου, μου έδωσε μία προειδοποίηση. Όπως μου είπε ο γιατρός χθες, είμαι καλύτερα σε σχέση με πέντε ημέρες πριν. Έχω τη δύναμη και την επιθυμία να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό».

Ya estoy en casa, y me encuentro perfectamente.



He tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso.



Como me dijo el Dr. ayer, estoy mejor que hace 5 días.



Con fuerza y ganas de volver cuanto antes. pic.twitter.com/FYcMRDU8D2