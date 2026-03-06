Παναιτωλικός: Η φανέλα που θα φορέσει η ομάδα του Αγρινίου κόντρα στην Κηφισιά για τα 100 της χρόνια

Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και το γιόρτασε πριν από λίγα 24ωρα σε κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», παρουσία πολλών φίλων της ομάδας.

Η ημέρα όμως που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής είναι η 9η Μαρτίου, όταν και υπάρχει η αναμέτρηση Παναιτωλικός – Κηφισιά για την 23η αγωνιστική της Super League. Ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα, Η ομάδα του Αγρινίου έκανε γνωστή την επετειακή φανέλα που θα φορέσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η φανέλα που επέλεξε ο Παναιτωλικός είναι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 50′. Κατά βάση κίτρινη με δύο μπλε οριζόντιες γραμμές. Παρόμοια φόρεσε και το 1971 στις αρχές της πορείας που προβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός: “Σ’ αυτή την μοναδική για το Σύλλογό μας ημέρα που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 που ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ γίνεται ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ, επιλέξαμε μια ιδιαίτερη φανέλα να αγωνιστεί η ομάδα μας στην αναμέτρηση με την Κηφισιά. Την κίτρινη φανέλα με δύο μπλε οριζόντιες γραμμές στο στήθος. Στο μέρος της καρδιάς!

Αντίστοιχες φανέλες φορέθηκαν (όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες από το αρχείο του Συλλόγου μας) τη δεκαετία του ’50, στην πρώτη μεγάλη αγωνιστική διάκριση, τη συμμετοχή του Παναιτωλικού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1955. Επανήλθε το 1971, στις αρχές δηλαδή της πορείας που τον έφερε στην Α’ Εθνική για πρώτη φορά λίγο πριν συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής.

Αυτή τη φανέλα, που σχεδίασε και κατασκεύασε η errea, θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας στον αγώνα της Δευτέρας.

Είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό, από τη μπουτίκ, TITORMOS Official Store of Panetolikos.

Ως αναμνηστικό της επετείου των 100 χρόνων, κυκλοφορεί σετ που περιλαμβάνει τέσσερις φανέλες (με τα αντίστοιχα σήματα), αντίγραφα των φανελών που φόρεσε η ομάδα μας:

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (1955)

Τη σεζόν της ανόδου από τη Β’ στην Α’ Εθνική (1974-1975)

Στο μπαράζ της Ν. Σμύρνης και την άνοδο στη Β’ (23.05.2009)

Στη φιέστα για την άνοδο στη Super League (2010-2011)

Στη μπουτίκ υπάρχουν πολλά προϊόντα που αφορούν την επέτειο των 100 χρόνων και η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς.