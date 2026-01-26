Παναιτωλικός: «Τελειώνει» ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Λεωνίδα Βόκολο φαβορί για τη θέση

Η ήττα του Παναιτωλικού με 1-0 από τον ΟΦΗ για τη 18η αγωνιστική της Super League, φαίνεται ότι θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι για τον Γιάννη Αναστασίου, στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου.

Ο Παναιτωλικός προέρχεται από συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και τη… νύφη αναμένεται να πληρώσει ο Γιάννης Αναστασίου, αποτελώντας σύντομα παρελθόν από τη θέση του προπονητή.

Οι Αγρινιώτες εμφανίζονται μάλιστα να έχουν ήδη καταλήξει και στον διάδοχο του Έλληνα προπονητή, με τον Λεωνίδα Βόκολο να αναλαμβάνει τη θέση του στον Παναιτωλικό.