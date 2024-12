Παναθηναϊκός – Conference League: Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ως 13ος από τη League Phase του Conference League και πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στα πλέι οφ της διοργάνωσης, για να “ξεκαθαρίσει” και ολόκληρος ο “δρόμος” μέχρι τον τελικό του Βρότσλαβ της Πολωνίας.

Με τη θέση που κατέλαβε στη τη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει ήδη ότι αντίπαλός του στα πλέι οφ θα είναι μία εκ των Βίκινγκουρ και Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ενώ στη συνέχεια τον περιμένει μία εκ των Φιορεντίνα και Ραπίντ Βιέννης για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί θα “μπουν” και οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στην 8άδα του Conference League, μέσα από την παρουσία τους στη League Phase, για να γίνουν γνωστές ουσιαστικά, όλες οι διασταυρώσεις μέχρι και το φινάλε της σεζόν, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 28 ή 29 Μαΐου του 2025.

Τα «ζευγάρια» στα πλέι οφ

1. Γάνδη ή Κοπεγχάγη VS Μπέτις ή Χάιντενχαϊμ

2. Μόλντε ή Τόπολα VS Γιαγκελόνια ή Σάμροκ

3. Τσέλιε ή Ομόνοια VS ΑΠΟΕΛ ή Πάφος

4. Βίκινγκουρ ή Μπόρατς VS Παναθηναϊκός ή Ολίμπια Λ.

Φάση των «16» του Conference League

Νικήτρια 1 VS Τσέλσι ή Γκιμαράες

Νικήτρια 2 VS Λέγκια ή Σερκλ Μπριζ

Νικήτρια 3 VS Τζουργκάρντεν ή Λουγκάνο

Νικήτρια 4 VS Φιορεντίνα ή Ραπίντ Βιέννης

Νικήτρια 5 VS Φιορεντίνα ή Ραπίντ Βιέννης

Νικήτρια 6 VS Τζουργκάρντεν ή Λουγκάνο

Νικήτρια 7 VS Λέγκια ή Σερκλ Μπριζ

Νικήτρια 8 VS Τσέλσι ή Γκιμαράες

Ο «δρόμος» μέχρι τον τελικό