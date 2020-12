Παναθηναϊκός: O Νέντοβιτς «εντυπωσίασε» τη Euroleague (video)

Σημείο αναφοράς έχει γίνει ο Νεμάνια Νέντοβιτς στο φετινό Παναθηναϊκό. Η Euroleague θέλησε να μας παρουσιάσει κάποιες από τις καλύτερες του στιγμές του Σέρβου στη μέχρι τώρα πορεία του στη διοργάνωση με τα «πράσινα».

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2020, η Euroleague θέλησε να… σημαδέψει τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει σε κάθε ομάδα, τη φετινή σεζόν. Από τον Παναθηναϊκό, το «μάτι» της διοργανώτριας έπεσε στον Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ είναι εξαιρετικός, δίνοντας το… κάτι παραπάνω στην επιθετική λειτουργία του «τριφυλλιού». Αποκορύφωμα όλων, η εκπληκτική του εμφάνιση κόντρα στη Μακάμπι με 39 πόντους, 7 τρίποντα και 6 ασίστ.

Η Euroleague στάθηκε στη μέχρι τώρα παρουσία του Νέντοβιτς στον Παναθηναϊκό και πόσταρε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του παίκτη στη φετινή διοργάνωση.

.@nedovic1624 has been putting in ⭐ performances recently for @paobcgr



Check out his BEST moments from his first season in Athens pic.twitter.com/dmH7Nw9JRx