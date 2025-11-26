Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Γερμανός Ρόμπερτ Σρέντερ διαιτητής του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής

Το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ κυριαρχεί στις αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League και η ΚΕΔ έκανε γνωστό ότι ο Γερμανός Ρόμπερτ Σρέντερ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει άλλη μία φορά στη χώρας σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ- ΑΕΚ (3-2) το 2024.

Το παιχνίδι έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους δύο, καθώς η ΑΕΚ (25 βαθμούς) δε θέλει να χάσει την επαφή της με την κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός αναζητά να αποκτήσει επαφή με τον Ολυμπιακό και την κορυφή, καθώς έχει 18 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο (28 βαθμούς οι Πειραιώτες).

Αναλυτικά οι ορισμοί για τους αγώνες της Super League

Σάββατο 29/11

17:30 ΟΦΗ-Βόλος: Ζαμαπλάς (Κορωνάς, Βαλιώτης, 4ος Τικόζογλου, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης).

19:30 Αρης-Λάρισα: Πολυχρόνης (Στεφανής, Μπαλιάκας, 4ος Μπαλαχούτης, VAR: Κουμπαράκης, Αντωνίου).

19:30 Κηφισιά-Πανσερραϊκός: Τσιμεντερίδης (Κολλιάκος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Γιουματζίδης, Ευαγγέλου).

Κυριακή 30/11

17:00 Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης: Παπαπέτρου (Πάτρας, Κλεπετσάνης, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Κατσικογιάννης).

17:00 Παναιτωλικός-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης).

19:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Αρμακώλας, 4ος Τσέτσιλας, VAR: Φωτιάς, Κατοίκος).

21:00 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Σρέντερ (Φόλτιν, Πέτερσεν, 4ος Ματσούκας, VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς).