Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Εθνική μπάσκετ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για τη Super League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/11/2025).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής υπάρχουν ακόμα τα παιχνίδια Παναιτωλικός – Ολυμπιακός και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ για τη Super League, καθώς και ο αγώνας Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Υπάρχει, φυσικά, και φουλ δράση από όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Challenger 50 2025 ITC Athens Challenger

13:15 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φόλενταμ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Τορίνο Serie A

14:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Ντινάμο Δρέσδης – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports

15:30 Novasports 4HD Τέλσταρ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπράιτον Premier League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών VolleyLeague

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Ίντερ Serie A

16:05 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ Premier League

16:05 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Γουλβς Premier League

16:30 Novasports Start Αμβούργο – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Μπέτις La Liga EA Sports

18:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Κατάρ, Αγώνας Μηχανοκίνητα

18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

19:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ελλάδα Προκριματικοί Mundobasket

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Φιορεντίνα Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστρέλα Liga Portugal

20:30 Novasports 2HD Φράιμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

20:30 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

21:00 Novasports 4HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Stoiximan Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γιούτα Τζαζ – Χιούστον Ρόκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Εστορίλ Liga Portugal