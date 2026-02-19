Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην 6άδα των ξένων από τον Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ηρακλή

Με Σορτς αντί Οσμάν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Ηρακλή
Σορτς, Οσμάν, Γκραντ και Χολμς
Σορτς, Οσμάν, Γκραντ και Χολμς σε αγώνα του Παναθηναϊκού / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε (19/02/26, 20:00, Live από το Newsit.gr) τον Ηρακλή για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Final 8 του μπάσκετ, με τον Εργκίν Αταμάν να προχωρά σε αλλαγές στην 6άδα των ξένων.

Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να “κόψει” τον Τσεντί Οσμάν και να πάρει στη θέση του τον Τι Τζέι Σορτς για το παιχνίδι με τον Ηρακλή.

Εκτός 6άδας θα μείνει αντίθετα για δεύτερο σερί ματς, ο Κένεθ Φαρίντ, ενώ δεν έχουν ταξιδέψει καθόλου στην Κρήτη, οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις. Τραυματίας παραμένει δε και ο Ματίας Λεσόρ, που είναι με την αποστολή του “τριφυλλιού” στο Ηράκλειο, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, μετά το Κύπελλο Ελλάδας.

