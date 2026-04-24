Παναθηναϊκός: Ανέβασε «στροφές» ο Πάλμερ-Μπράουν

Τα τελευταία νέα από το “στρατόπεδο” των “πρασίνων”
Ο Πάλμερ-Μπράουν
Ο Πάλμερ-Μπράουν σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με μια πρωινή προπόνηση την Παρασκευή (24.04.2026) την προετοιμασία του για το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (03.05.2026, 21:00, newsit.gr), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν προπόνηση, η οποία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κατοχής και ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ανεβάζοντας ρυθμού και φέρνοντας χαμόγελο στον Ράφα Μπενίτεθ.

Αντιθέτως, ατομικό έκαναν οι Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και Ανάς Ζαρουρί ενώ τη θεραπεία τους συνέχισαν οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Στον Παναθηναϊκό ακολουθεί διήμερο ρεπό, με την επιστροφή στις προπονήσεις να γίνεται την προσεχή Δευτέρα (27.04.2026), όταν και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η ατάκα του Παπαλουκά που έκανε τους πάντες να γελάσουν στο Φόρουμ των Δελφών και οι στόχοι που έθεσε ενόψει του Final 4 της Αθήνας
«Το σημαντικό δεν είναι ποιος θα είναι ο νικητής, αλλά το αποτύπωμα της διοργάνωσης» του Final 4 της Euroleague, σύμφωνα με τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα
ΦΩΤΟ Eurokinissi
