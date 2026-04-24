Παναθηναϊκός: Ανέβασε «στροφές» ο Πάλμερ-Μπράουν

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με μια πρωινή προπόνηση την Παρασκευή (24.04.2026) την προετοιμασία του για το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ (03.05.2026, 21:00, newsit.gr), για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν προπόνηση, η οποία ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κατοχής και ολοκληρώθηκε με τουρνουά τεσσάρων ομάδων. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ανεβάζοντας ρυθμού και φέρνοντας χαμόγελο στον Ράφα Μπενίτεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως, ατομικό έκαναν οι Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και Ανάς Ζαρουρί ενώ τη θεραπεία τους συνέχισαν οι Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Στον Παναθηναϊκό ακολουθεί διήμερο ρεπό, με την επιστροφή στις προπονήσεις να γίνεται την προσεχή Δευτέρα (27.04.2026), όταν και θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.