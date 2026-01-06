Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Για την επιστροφή στις νίκες οι πράσινοι στο Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center για την 20η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό εντός έδρας.

Η πίεση είναι έντονη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς πάντα μία ήττα από τον Ολυμπιακό μετράει διπλά, πόσο μάλλον όταν είναι η 10η διαδοχική σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κόντρα στην Αρμάνι καλείται να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να αλλάξει ξανά την ψυχολογία του.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ακολούθησαν πολλά τεκταινόμενα στους πράσινους, καθώς ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ομιλία σε προπόνηση της ομάδας, αφήνοντας αιχμές για απάθεια. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ προανήγγειλε μάλιστα ενίσχυση στη θέση «4».

Ο Μήτογλου δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, καθώς έχει θλάση στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Ρογκαβόπουλος που απουσίαζε από το παιχνίδι με την Καρδίτσα, εκτός απροόπτου θα αγωνιστεί ενάντια στην ομάδα του Ποέτα.

Η Αρμάνι δεν είναι σε καλό φεγγάρι με τρεις σερί ήττες και πολλά προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει αρκετό ταλέντο στο ρόστερ των Ιταλών, όμως όπως και κάθε χρόνο κάτι λείπει, που θα την κάνει να ελπίζει για κάτι στη διοργάνωση. Έχει ρεκόρ 9-10 και χρειάζεται νίκες για να είναι σε θέση να διεκδικήσει μία θέση στη δεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 12-7 και αν καταφέρει να πάρει δύο νίκες κόντρα σε Αρμάνι και Βίρτους (08/01/26, 21:15), που αντιμετωπίζει αυτή τη εβδομάδα θα είναι σε πολύ καλή θέση για να τερματίσει στην 4άδα.