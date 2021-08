Ο Παναθηναϊκός περιμένει με αγωνία να δει αν θα έχει τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο ρόστερ του και τη νέα σεζόν, την ώρα που ομάδες του NBA φέρονται να “βολιδοσκοπούν” την περίπτωσή του.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους “πράσινους” τον Ιούλιο, αλλά σε αυτό υπάρχει οψιόν για το NBA μέχρι τα μέσα Αυγούστου, οπότε το μέλλον του δεν είναι ακόμη βέβεαιο.

Σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο μάλιστα, για τον Παπαπέτρου υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος και συγκεκριμένα από τους Ατλάντα Χοκς και τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ακόμη κι αν υπάρξει κίνηση για την απόκτησή του τις επόμενες ημέρες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Panathinaikos captain Ioannis Papapetrou is drawing some interest from NBA teams, I’m told that those are Atlanta Hawks and Golden State Warriors.