Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Κοντούρης, απουσίασε ξανά για προσωπικούς λόγους ο Τουμπά

Συνεχίζει με προβλήματα την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το «τριφύλλι»
Ο Τουμπά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός είναι σε ρυθμούς ντέρμπι «αιωνίων», μιας και την Κυριακή (19/04/26, 21:00) υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, όμως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών να αντιμετωπίσει, με τον Σωτήρη Κοντούρη να προπονείται ατομικά για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Ο Κοντούρης προπονήθηκε μόνος του και είναι αμφίβολη η παρουσία του στο ματς με τον Ολυμπιακό. Απόντες από το ντέρμπι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού θα είναι οι Τζούρισιτς, Σισοκό και Κάτρης. Πιθανότατα και ο Πάλμερ-Μπράουν που συνεχίζει να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Αχμέντ Τουμπά απουσίαζε και σήμερα από το Κορωπί έχοντας πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους και είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

