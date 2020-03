Ο Ρικ Πιτίνο επέστρεψε στις ΗΠΑ για να είναι κοντά στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες ώρες του κορονοϊού, γεγονός όμως που έχει αυξήσει και τις φήμες για επάνοδό του στο αμερικανικό μπάσκετ.

Παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο δύο ετών (μέχρι το 2021) με τον Παναθηναϊκό, ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον θέλουν από πρώτο φαβορί μέχρι και… κλεισμένο από το πανεπιστήμιο Iona στο NCAA.

“Στην πιάτσα λένε ότι ο Ρικ Πιτίνο θα πάει στο Iona”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ματ Ντόχερτι, πρώην προπονητής και πλέον σχολιαστής του πρωταθλήματος.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός τεχνικός έχει αθωωθεί στο δικαστήριο για τις κατηγορίες που τον είχαν φέρει εκτός πάγκων στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Tim Cluess did a brilliant job at Iona. The school would be very wise to put the program in the masterful hands of #RickPitino.